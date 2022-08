Rubano pavimento maiolicato del XVIII secolo

Furto dopo il restauro

Era terminato a marzo il restauro, la riqualificazione e ristrutturazione della chiesa, funzionalmente dismessa, dello Spirito Santo in piazza Cirillo ad Aversa. L’intervento era finanziato col programma PIU Europa e con i fondi del PICS. I malviventi, per non destare sospetti ed agire indisturbati, pare abbiano sostituito i lucchetti d’accesso, in modo da avere la possibilità di entrare e mettere a segno il colpo in più riprese. Il pavimento, infatti, è stato staccato poco alla volta e portato via in diversi giorni.

Ingente danno

Un furto dall’ingente bottino, tenuto conto del valore, non solo economico, ma anche artistico. La chiesa e i suoi tesori di alto valore storico e artistico avevano ricevuto anche la visita di Vittorio Sgarbi.

Il grido di Lettieri

La notizia è stata resa nota dal giornalista e organizzatore di eventi culturali Giuseppe Lettieri, che ha scritto: “Mi viene da piangere! L’abbandono ed il degrado che vive questa città (Aversa) ormai è giunto a livelli insopportabili! Perdiamo un pezzo di storia e di arte di immenso valore! Sembra che ladri siano entrati nella chiesa dello Spirito Santo, in piazza Cirillo, il cui restauro (voluto dalle precedenti amministrazioni per la costituzione della Fondazione Cimarosa in quanto la chiesa sarebbe stata adibita a sede di incontri culturali e concerti) è terminato da tempo. E sia la stampa che diversi consiglieri comunali sollecitavano l’apertura. Ma l’inaugurazione – prosegue Lettieri – da Golia e Company non è mai stata programmata (come sta accadendo per palazzo Rebursa a piazza don Diana) e sono arrivati prima i ladri”.