San Valentino Torio, incidente: muore Carmine Celentano

Ancora una vittima della strada nell’agro nocerino sarnese. La comunità di San Valentino Torio piange la scomparsa di Carmine Celentano un giovane imprenditore perito questa mattina a seguito di un incidente stradale avvenuto tra Striano e Palma Campania. A dare la notizia è stato il primo cittadino Michele Strianese con un post di cordoglio sui social network.

Le parole di Strianese. Il messaggio di Cordoglio

Un’ altra tragedia della strada porta via un caro amico ma soprattutto un nostro giovane concittadino, Carmine Celentano, che ha perso la vita questa mattina in un incidente stradale avvenuto tra Striano e Palma Campania.











Imprenditore dedito al lavoro che amava tanto la sua comunità e che durante i durissimi momenti della pandemia ci ha aiutato tanto, producendo e donando migliaia e migliaia di mascherine che distribuimmo a tutti i cittadini per difendersi dal virus. Serio e rispettoso, ma gioioso e disponibile con tutti, come un gigante buono.

Le condoglianze del Sindaco Michele Strianese e di tutta l’ Amministrazione Comunale alla sua famiglia, agli amici e a tutti i suoi cari. Questa estate sta lasciando troppe vite, spesso giovani, sulle strade. Mi permetto di richiamare alla prudenza e alla massima attenzione durante la guida soprattutto durante questo periodo estivo nel quale si moltiplicano gli spostamenti per vacanza e il traffico aumenta su tutta la rete stradale. Riposa in pace, carissimo Carmine. Non dimenticheremo mai la tua bontà ed il tuo altruismo.