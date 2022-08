Ancora una tragedia della strada. A perdere la vita in sella alla sua bicicletta è stato un giovane

Tragedia della strada. Muore un giovane ciclista

Ancora una tragedia della strada. A perdere la vita in sella alla sua bicicletta è stato un giovane extracomunitario. Il giovane è morto stanotte lungo il tratto di via Roma, a S.Cipriano D’Aversa, nel casertano, a seguito delle ferite riportate dopo un tragico incidente in bici.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione del atto riportato da “Casertace” pare che il ragazzo stesse tornando a casa quando, all’altezza della farmacia, si sarebbe scontrato con un veicolo. L’impatto è stato violento e non ha lasciato scampo al ragazzo. Inutile l’intervento dei soccorsi. E’ stata informata l’autorità giudiziaria.