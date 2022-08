Vuole i soldi per la droga, aggredisce zio e nonno. Arrestato 28enne

L’intervento dei militari

La droga alla base dell’episodio di violenza. A Vico Equense i carabinieri della locale stazione hanno arrestato un 28enne del posto già noto alle forze dell’ordine, per lesioni personali e violazione di domicilio. I Carabinieri – allertati dalla centrale operativa – sono intervenuti in un’abitazione del centro cittadino.

L’esasperazione dei familiari

Secondo la ricostruzione fatta, il giovane con insistenza chiede del denaro per acquistare la droga ma questa volta, i familiari esasperati dal suo comportamento, glielo negano. A quel punto il 28enne, in preda ad una crisi, perde il controllo devastando diversi mobili e mettendo a soqquadro l’intera abitazione ma la sua ira comunque non si placa. A pagarne le spese suo zio e suo nonno.

L’ira del giovane

Calci e pugni vengono sferrati con rabbia anche alla presenza dei nipotini minori. I militari intervengono e con non poche difficoltà bloccano l’uomo evitando che la situazione potesse degenerare. Arrestato, é in attesa di giudizio, mentre, tra le vittime del pestaggio, ad avere la peggio lo zio del 28enne che ne avrà per sei giorni a causa delle lesioni subìte.