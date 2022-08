A 30.Drammatico incidente, tir vola dall’autostrada.

Un grosso autoarticolato è volato sfondando i guardrail all’altezza del casello autostradale di Palma Campania.

Al momento non si conoscono le cause dell’incidente, il tir è letteralmente volato giù nella scarpata all’altezza della rampa di ingresso del casello di Palma Campania proveniente da Salerno. Sul posto sono immediatamente giunti i soccorsi e le forze dell’ordine. Non sono coinvolti altri veicoli, ma c’è molta preoccupazione per il guidatore del grosso camion. L’incidente sta provocando inevitabili code.

Seguono aggiornamenti.