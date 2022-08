Angri. Oggi i funerali di Salvatore Fattoruso morto sul luogo di lavoro.

La camera ardente

La salma proveniente dall’ospedale di Caserta giungerà nella Congrega di Santa Margherita alle ore 12:00 , dove sarà allestita la camera ardente.

La ricostruzione dell’incidente

Il 58enne di Angri Salvatore Fattoruso, dipendente di un’azienda di autotrasporti, stava lavorando nel deposito di Coca Cola, situato nell’area industriale di Marcianise. Dai primi accertamenti svolti, è emerso che il lavoratore è stato colpito da un camion che andava in retromarcia, e lui stesso ha rimproverato l’autista, dicendo: “Ma non mi hai visto?”, per poi accasciarsi al suolo, prontamente trasferito in ospedale a Caserta, è morto nelle ore successive per arresto cardiocircolatorio. Nella giornata di ieri, sulla salma è stata effettuata l’autopsia.

Il cordoglio del sindaco di Angri

Questa ennesima morte su un luogo di lavoro ha suscitato grande sconforto e incredulità nella comunità angrese. Il Sindaco, Cosimo Ferraioli, è intervenuto sul terribile incidente mortale dichiarando: “Negli ultimi mesi il nostro territorio continua ad essere martoriato da tragedie sul lavoro. Famiglie distrutte da un minuto all’altro, a cui va la nostra vicinanza e profondo rispetto per un dolore così forte”.

Il dolore della comunità

“Questi episodi – continua Ferraioli – confermano ancora una volta che c’è una palese urgenza di intervenire con leggi e regole più severe, in uno sforzo comune dei cittadini e delle istituzioni a fare ancora di più per impedire queste morti assurde sul lavoro, e creare una coscienza collettiva a salvaguardia di tutti. Ora è il momento del silenzio e del cordoglio collettivo, ma anche l’occasione per riflettere con noi stessi.”

Alla famiglia Fattoruso le condoglianze di tutta la redazione di Agro24.