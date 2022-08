Incidente sul lavoro. Operaio precipita da 5 metri nel salernitano

La caduta da 5 metri

Un grave incidente si è verificato a Salerno dove un operaio di sessant’anni, mentre si trovava al lavoro in un cantiere, è precipitato da un’impalcatura da un’altezza di 5 metri. Immediato l’intervento dei sanitari che hanno trasportato il malcapitato d’urgenza al pronto soccorso dell’azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno.

Tragedia sfiorata

Ancora in fase di accertamento la dinamica da parte dei militari. Pare fortunatamente che condizioni di salute dell’operaio siano discrete. La vittima è stata operata di urgenza alla milza e per una serie di traumi e non sarebbe in pericolo di vita.