Lancia benzina contro carabinieri durante sgombero, arrestata

Questa mattina intorno alle 10:30 i carabinieri della stazione di Napoli San Giuseppe hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale una 48enne napoletana già nota alle forze dell’ordine. I militari dell’Arma erano impegnati in un’attività di sgombero di un’abitazione in salita Ventaglieri.

Resistenza ai carabinieri

La donna, che occupava abusivamente l’immobile, si è opposta e ha lanciato contro i carabinieri della benzina, e, stringendo in mano un accendino, ha poi minacciato di dargli fuoco ma è stata immobilizzata e arrestata. Ora e’ ai domiciliari in un’altra abitazione in attesa di giudizio.

AGI