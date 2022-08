L’editoriale. Strade insicure, la riflessione di Maria Rosaria Vitiello

È allarmante che si succedano così incessantemente incidenti mortali sulle strade del nostro territorio provinciale. Lo strazio di assistere inermi a questo scempio non accenna a placarsi. Tante giovani vite spezzate, troppe. L’alta velocità, pochi secondi di disattenzione e tante altre cause, suffragate dall’esiguità dei controlli da parte delle Forze dell’Ordine. E ogni giorno che passa l’elenco di chi da quegli incroci, da quelle curve non torna più si allunga.pesantemente. L’unica arma che possiamo usare per difenderci contro questo virus letale è quella della prevenzione.

‘Per le strade della vita’

Con l’associazione di promozione sociale sulla sicurezza stradale ‘Per le strade della vita’, che presiedo dal 2017, iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ci impegniamo nella sensibilizzazione della comunità per inseguire la conquista di una maturazione culturale e civica di tutti noi utenti della strada.

La cultura della sicurezza stradale può e deve essere alimentata.











La sensibilizzazione

Fin dalle scuole, con i corsi di formazione per studenti, e poi con iniziative di sensibilizzazione per ogni classe d’età. Il valore della prevenzione è innegabile. Aprire la mente su cosa possa accadere sulla strada serve a difendere la vita, che è il bene più prezioso. Io credo molto nel valore della sensibilizzazione di chi guida, prima che nelle attività sanzionatorie. Occorre fare presa sulle persone, giovani e adulte, facendole riflettere sui pericoli che un gesto sbagliato possa provocare alla propria esistenza e a quella altrui. Il rispetto deve partire dal senso civico, in ciascuno di noi.













La mia “mission”

La mia è una “mission”. Credo molto in ciò che faccio. Sento una spinta interiore verso le attività di prevenzione. È il mio modo di dire ‘grazie’ per il privilegio ricevuto di essermi salvata: sono una vittima superstite della strada.

Una vicenda dolorosa

La mia vicenda dolorosa, che risale al 16 dicembre 2014, giorno in cui sono stata travolta da un’auto mentre attraversavo sulle strisce pedonali e sono rimasta in coma per un mese e in un centro di risveglio per i successivi due mesi, si è sviluppata in modo che io oggi possa essere ancora qui a battermi per dare voce alla sicurezza stradale.

Maria Rosaria Vitiello