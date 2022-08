Giovani talenti crescono e si prospetta una carriera importante per il giovane Gabriele Franza che dopo alcune esperienze regionali si ritrova ad affrontare una importante passerella quale è quella storica di MAREDAMARE , in un luogo simbolo della moda mondiale cioè Fortezza Da Basso a Firenze.

Questo passaggio segna per il modello Franza l’ingresso nei principali circuiti della moda italiana ed internazionale.