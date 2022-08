San Marzano Sul Sarno: pubblica illuminazione moderna e smart (video)

San Marzano Sul Sarno. L’amministrazione ha presentato in conferenza stampa il progetto approvato in prima fase che vedrà la revisione dell’illuminazione comunale

San Marzano Sul Sarno: pubblica illuminazione moderna e smart

Illuminazione pubblica sostenibile ecologicamente ed economicamente, digitalizzata e alla portata di ogni cittadino. L’amministrazione del comune di San Marzano sul Sarno ha presentato in conferenza stampa il progetto approvato in prima fase che vedrà la revisione dell’illuminazione comunale.

Alla presenza del Sindaco Carmela Zuottolo, del vicesindaco Marco Iaquinandi e degli assessori Francesca Barretta e Angela Calabrese , si è proceduto a illustrare il panorama degli interventi e le nuove politiche gestionali dei futuri impianti, con la manutenzione degli impianti affidata attraverso contratto ventennale alla società privata Selettra Illuminazione Pubblica S.R.L., che curerà anche l’aspetto smart delle nuove installazioni, super digitali e a portata di cittadino grazie ad un app di pronto intervento specifica.









Il progetto

Il progetto prevede la trasformazione di 1782 centri luminosi, con la completa sostituzione di 1220 apparecchi d’illuminazione e successiva installazione di nuovi apparecchi con tecnologia LED muniti del sistema Multi Led Street by Selettra; la sostituzione di 19 proiettori con tecnologia LED, relamping di 180 centri luminosi con trasformazione dell’apparecchio in tecnologia LED e 35 nuovi punti luce offerti in ampliamento all’esistente impianto di illuminazione pubblica.

Il servizio è di Alfonso Romano