Sarno. Canfora: “Non ingolfare Pronto Soccorso”

Sarno. “Non ingolfare il Pronto Soccorso, così si mette a repentaglio la vita di chi ha davvero bisogno di cure”. E’ questo l’appello del sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora, il quale ha affidato ai social il suo messaggio per l’estate, tormentata, vista la situazione emergenziale in cui versa il “Martiri del Villa Malta”.

Il messaggio del sindaco

Lo scopo, quello di “esortare a non ingolfare” – come il primo cittadino stesso scrive – il reparto d’emergenza per questioni che potrebbero essere trattate dai medici di base, o dalla guardia medica o, in caso di Covid, dalle Usca di appartenenza.

Il messaggio, tuttavia, non è rivolto solo agli utenti, ma anche ai medici, i quali possono “intervenire, nel caso in cui le patologie possono essere curate con il loro intervento e a domicilio”.

Dopo l’appello, la chiosa: “in tempi di emergenza cerchiamo di aiutarci l’un l’altro. Purtroppo anche nelle città vicine si registrano gli stessi problemi, e l’accesso al Pronto Soccorso è stato vietato”.

La situazione nelle città vicine

Delle città limitrofe, tuttavia, solamente la vicina Nocera Inferiore prevede l’accesso al reparto emergenziale, e l’”Umberto I”, ed è proprio delle scorse ore la notizia che il reparto di Ortopedia del nosocomio nocerino è stato chiuso, ufficialmente per ragioni da addurre al contagio da Covid.

Una situazione non semplice, anche perché, nonostante l’aiuto di medici di famiglia e guardia medica, alcuni esami, effettuati in ambito ospedaliero, potrebbero certamente essere utili per determinare una patologia piuttosto che un’altra.

Carmela Landino