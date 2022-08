Angri. Degrado area parcheggio di Piazza Crocifisso: la protesta

Un’area completamente abbandonata, è il parcheggio alle spalle del palazzo comunale in Piazza Crocifisso. A segnalare il degrado al nuovo numero WhatsApp di Agro24 i cittadini della zona.

L’esasperazione

“Noi cittadini siamo stufi e stanchi della mancanza di pulizia e manutenzione del verde pubblico del parcheggio comunale situato alle spalle del comune di Angri. A causa dell’erba alta circolano ratti e serpenti nel parcheggio, che si spostano nelle case private. Inoltre circolano in aria polline e semi delle erbe infestanti e ciò costringe i residenti a barricarsi in casa” scrivono sdegnati.









Incivilità e menefreghismo

“Non ne parliamo degli incivili che scaricano i rifiuti anche lanciandoli oltre il cancello del parcheggio usandolo come discarica a cielo aperto. Con tutta quest’erba secca basta una cicca di sigaretta per provocare incendi gravi. Tutto ciò è l’emblema della mancata presenza sul territorio dell’amministrazione comunale” conclude la segnalazione.













Il mancato affidamento

L’area parcheggio doveva essere affidata a un’associazione sportiva locale che in cambio dell’utilizzo avrebbe garantito il decoro del posto. A oggi l’associazione attende ancora di potere usufruire dello spazio ma soprattutto chiarezza. L’area è gestita all’azienda speciale comunale Angri Eco Servizi e in precedenza è stata utilizzata anche dall’ASL come drive in per i test tampone COVID, pure in questo caso in discutibili condizioni sanitarie di cui restano ancora le tracce.

Luciano Verdoliva

Per segnalare disservizi e problemi +39 345 607 5148 solo messaggi