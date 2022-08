Ennesimo incidente mortale. Perde la vita una giovane 23enne.

Il dolore per l’ennesima morte

Non si arresta la scia di sangue che sta lasciando tanti ragazzi inermi sull’asfalto, spezzando le loro giovani esistenze e distruggendone i sogni. Questa volta ad essere colpita è la comunità nolana.

L’incidente mortale è avvenuto nelle prime ore di oggi a Nola in via On. Napolitano all’incrocio con via Nazionale. Ad essere strappata all’affetto della famiglia una giovanissima 23enne di San Paolo Bel Sito in provincia di Napoli. La ragazza si trovava sul sedile posteriore di una moto.

La tragica dinamica

In corso di accertamento la dinamica, pare che il conducente abbia perso il controllo del mezzo urtando la rotatoria, facendo un balzo di diversi metri, per poi schiantarsi vicino ad un muretto di un’abitazione. La giovane 23enne è morta sul colpo, inutili i soccorsi del 118 i quali non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il conducente del mezzo che ha subito politraumi, non sarebbe in pericolo di vita ed è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Nola per gli accertamenti del caso.

Lo strazio della famiglia e degli amici

Una scena raccrapicciante che ha gettato nella disperazione e dolore famiglia e amici accorsi immediatamente sul posto. Le indagini sono state affidate ai Carabinieri della Radiomobile di Nola e agli agenti del Commissariato di Polizia sempre di Nola, il magistrato di turno intervenuto ha disposto il sequestro della salma della povera ragazza che è stata trasferita al Policlinico di Napoli