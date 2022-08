Pompei. Protocollo tra Comune e Parco Archeologico per il turismo sul territorio.

Storico accordo

Ieri mattina il Sindaco di Pompei e il Direttore Generale del Parco Archeologico di Pompei hanno firmato un accordo “storico” per lo sviluppo turistico del territorio. Il primo cittadino di Pompei, Carmine Lo Sapio, ha tenuto a precisare che nessun sindaco era mai riuscito a tanto prima di lui.

Valorizzazione del patrimonio

Il patrimonio archeologico del vesuviano riveste un ruolo di notevole rilievo nel panorama culturale italiano con ampie ricadute nel settore turistico. Ecco il perché si firma per la collaborazione attiva, con lo scopo di mettere in campo progetti di valorizzazione del patrimonio culturale con manifestazioni che arricchiscono l’economia del territorio.

Sinergie

Partono così integrazione e sinergia tra Comune e Parco Archeologico, con un protocollo che ne regola i rapporti per l’educazione, lo sviluppo e la promozione delle attività culturali con l’organizzazione di eventi, iniziative e manifestazioni, allo scopo d’incentivare l’inclusione e la coesione sociale.

Nel clima di collaborazione reciproca Comune e Parco Archeologico di Pompei, per quanto di propria competenza, intendono attuare forme di cooperazione finalizzate alla realizzazione di un progetto di conservazione, valorizzazione e fruizione sostenibile del patrimonio archeologico con la finalità di implementare e migliorare i servizi, per un polo turistico di eccellenza.

Le parole del direttore Zuchtriegel

“Il Parco archeologico di Pompei è un patrimonio dell’umanità, a cominciare dai residenti della Buffer zone. Non deve essere considerato un’entità avulsa dal territorio, ma sentita come luogo da vivere e in cui ognuno può portare il suo contributo personale al miglioramento del contesto – sottolinea il Direttore Generale Gabriel Zuchtriegel – l’Ente Parco si sta già attivando dall’interno per coinvolgere e sensibilizzare chi ne vive al di fuori. Col protocollo sottoscritto apriamo le porte alla partecipazione attiva sempre più ampia. “

Si parte con “Pompei Street Art Festival”

A partire dai giorni successivi alla firma del protocollo è prevista l’istituzione di un tavolo di coordinamento costituito da rappresentanti degli Enti sottoscrittori. Saranno avviate iniziative ad hoc: Il primo evento internazionale in calendario sotto la regia del Comune e del Parco, è il “Pompei Street Art Festival” dal 22 al 24 settembre; la seconda iniziativa riguarda la partecipazione congiunta alla fiera internazionale del turismo TTG Travel Experience di Rimini dal 12 al 14 ottobre.