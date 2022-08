Agro Nocerino. La banda delle marmitte va al mare

La banda delle marmitte. Ormai è una realtà negativa consolidata su tutta la provincia salernitana. Le denunce per furto di marmitte e catalizzatori si registrano ovunque nella provincia salernitana ma anche nel resto della regione. L’attenzione dei ladri in queste settimane sembra essersi spostata versi le mete balneari. Si registrano casi di marmitte tagliate e trafugate per molti bagnanti che usano la propria auto per raggiungere i lidi balneari di Vietri sul Mare come riporta “Il Mattino”. Il modus operandi è pressoché sempre lo stesso, i ladri prendono di mira in maniera chirurgica le vetture nei parcheggi a pochi passi dai lidi asportando marmitte e catalizzatori.

Metalli preziosi

Cosa spinge i ladri ad asportare marmitte e catalizzatori, per altro molto costosi da ripristinare sui veicoli. Il motivo principale sarebbe da ricercare nei i metalli rari contenuti nelle marmitte tra cui il platino, il palladio e il rodio, materiali che hanno un valore di gran lunga maggiore dell’oro. Un fenomeno che resta incontrollato e non facile da circoscrivere visto il continuo spostamento dei ladri esperti in questo tipo di reato.













La classifica dei furti

Nella classifica dei furti di marmitte primeggia Angri, in provincia di Salerno, seguita dalla vicina Scafati. Qui sembra registrarsi la maggiore concentrazione di furti. Le due città sono geograficamente cerniera tra la provincia napoletana e quella salernitana e logisticamente più facili da raggiungere per i ladri specializzati. La loro principale via di fuga sembra essere la strada Statale 268 che collega l’agro con l’hinterland napoletano. Storicamente da sempre.

ReCRO