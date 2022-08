Nocera Inferiore: auto travolge in pieno un motorino. Traffico paralizzato

Nocera Inferiore. Un incidente si è verificato intorno alle ore 20:30 in via Atzori. Il traffico veicolare è andato in tilt paralizzando la circolazione

L’incidente stradale

Un incidente si è verificato intorno alle ore 20:30 in via Atzori a Nocera Inferiore. Pare che una fiat punto di colore grigio alla cui guida vi era una donna, abbia travolto in pieno un motorino, ferendo l’uomo che era alla guida.

La ricostruzione

Secondo le diverse testimonianze la donna, che viaggiava in direzione Cava de’ Tirreni, all’altezza della rotatoria ha investito un uomo che, provenendo da via Pentapoli in sella al suo motorino, stava per impegnare la corsia. Il centauro ha riportato ferite ad una gamba. I sanitari, giunti in ambulanza dopo circa 20 minuti, dopo aver prestato il primo soccorso hanno trasportato lo sfortunato in ospedale per gli accertamenti necessari

I rilievi

I carabinieri accorsi sul fatto hanno effettuato i primi rilievi per comprendere l’esatta dinamica dell’incidente e verificare le eventuali responsabilità. Il traffico veicolare è andato in tilt paralizzando la circolazione in ambo le direzioni.