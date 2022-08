Sarno. Guasto al passaggio a livello prontamente risolto

Sarno. Collaborazione tra Eav, istituzioni ed agenti della locale stazione di Polizia Municipale. E’ questo quanto avvenuto in via Roma a Sarno, in prossimità del passaggio a livello che funge da barriera al transito della Circumvesuviana.

La segnalazione

Era stato segnalato da Michele Ruggiero, consigliere comunale che si trovava a percorrere quella strada, un guasto ad una delle quattro barriere, che non dava problemi nella chiusura, ma rimaneva ferma al momento di sbloccare il passaggio. L’uomo ha prontamente avvertito l’assessore ai trasporti, Eutilia Viscardi, la quale si è subito attivata per risolvere la situazione.

L’intervento

Il personale in reperibilità dell’Ente Autonomo Volturno dunque, coadiuvato anche dall’intervento della Polizia Municipale, ha portato a termine il suo intervento, ripristinando a tutti gli effetti la circolazione. Fortunatamente, l’episodio ha avuto luogo appena dopo la partenza dell’ultima corsa del convoglio, pertanto, la circolazione a piedi del varco poteva avvenire senza particolari rischi, ed i lavori di manutenzione sono stati portati a termine in tutta sicurezza.

Carmela Landino