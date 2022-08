Sarno. Quali percorsi per la viabilità?

Rivoluzionata ancora una volta la rete di viabilità a Sarno. Stavolta la zona interessata è quella di via Matteotti, in prossimità degli uffici del Giudice di Pace.

Il progetto

Qualche metro più avanti dagli uffici, infatti, sorge un cantiere, nel quale verrà realizzata una piazza che si andrà a collocare all’interno del progetto intitolato “I percorsi dell’acqua”. Qualche giorno fa la posa della prima pietra, a opera del primo cittadino, Giuseppe Canfora, anche se di fatto, i lavori non hanno ancora preso il via, e l’annuncio di una serie di lavori volti a riscoprire il retaggio – anche culturale – del perimetro cittadino, così fortemente influenzato dall’acqua e dai suoi percorsi. Dopo la piazza di via Matteotti, dunque, l’attenzione si sposterà sulla Villa Comunale e su piazza Garibaldi, per realizzare le stesse opere di decoro urbano.









La viabilità

Tuttavia, almeno per il momento, la situazione della viabilità sembra risentire della riduzione della carreggiata lungo la strada che dà agli automobilisti il benvenuto nel centro cittadino.











La corsia utilizzata fino a qualche settimana fa dai veicoli che giungevano dalla zona periferica di Lavorate, infatti, ha subito una riduzione, pertanto i vari mezzi che adesso percorrono quella strada, si trovano a doversi dividere l’unica corsia percorribile, rimasta di fatto a doppio senso di marcia. Non sempre dunque è semplice attraversare quella zona, soprattutto se vi sono auto parcheggiate negli appositi stalli, rimasti comunque in vigore, dopo un divieto di sosta annunciato solamente per qualche giorno.

Carmela Landino