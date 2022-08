Angri. Per Cosimo Ferraioli pronta candidatura alla Camera dei Deputati?

Non è soltanto suggestione, ma potrebbe concretizzarsi davvero la candidatura di Cosimo Ferraioli al prossimo parlamento. Il sindaco di Angri potrebbe essere in lizza per un seggio alla camera dei Deputati. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se si tratta dei soliti rumors o se il riserbo intorno a questa scelta effettivamente si concretizzerà.

Dimissioni e ritorno al voto

Ferraioli potrebbe lasciare quindi la guida della città e dimettersi per concorre a un seggio romano, forse con la Lega. Le dimissioni di Ferraioli porterebbero alle urne nuovamente i suoi concittadini. Le prossime due settimane saranno cruciali, dunque, per Cosimo Ferraioli.

RePOL