Angri. Per un paese civile questo è inaccettabile.

A nulla è servito l’annuncio postato dal sindaco, che attraverso il suo profilo e facendo la voce grossa, evidenziava la situazione che sta diventando complicata da gestire, riguardo lo spettacolo indecoroso in cui versa ogni fine settimana il fossato del maniero.

Il post del Sindaco

“Purtroppo, e sottolineo purtroppo, – dice nel suo post il Sindaco Cosimo Ferraioli – le immagini documentano quello che succede ogni volta che il fossato, a giorni alterni, viene prontamente pulito: il giorno successivo gli operatori si ritrovano di nuovo davanti ad una vera e propria discarica a cielo aperto, soprattutto lato via Don Minzoni e Piazza San Giovanni. Bottiglie, cartoni della pizza, lattine, bicchieri, stoviglie utilizzate per mangiare e tanti altri oggetti che dovrebbero essere conferiti nella pattumiera, vengono lanciati nel fossato del monumento più importante della nostra città”.

Il suo sdegno

“Ora vi invito a immaginare il momento preciso del gesto che compiono questi incivili: una volta appagati loro stessi dal consumo di cibo e bevande, si liberano di ciò che non gli occorre più lanciandolo via, imbrattando e deturpando la loro casa e soprattutto fregandosene di chi ogni giorno rende un servizio alla comunità. Queste immagini sono la cartina al tornasole di una parte di cittadini che non ha educazione, non l’ha mai ricevuta e mai potrà impartirla alle generazioni future. La stessa parte di cittadini che, magari, pretende ma non è disposta a dare ai suoi stessi concittadini. Vorrei – conclude il Sindaco – che queste immagini arrivassero a tutti, commercianti e cittadini onesti soprattutto, perché sono qui a chiedervi pubblicamente di farvi anche voi promotori di ammonimenti e azioni concrete nei confronti di questo vero e proprio problema sociale”.

Lo scempio di Piazza Doria

Ma dopo il fossato del Castello Doria, sono ora prese di mira, durante la “movida” le sedute, la pavimentazione e tutto ciò che sta attorno all’agorà del centro cittadino. Anche dalle attività del centro storico si alza la voce sulla inciviltà.

La dichiarazione di Mainardi

Pasquale Mainardi, contitolare del Mojo, il locale situato proprio a ridosso di piazza Doria e sito in via don Minzoni, quindi direttamente interessato alla problema, dichiara: “Siamo i primi a pulire, poiché dopo aver chiuso al pubblico la nostra attività, i nostri collaboratori, raccolgono e puliscono tutto ciò che c’è da pulire, anche ciò che non compete a noi. E’ ovvio che tenere tutto pulito per noi è priorità, sarebbe assurdo presentare la nostra attività in condizioni non accettabili sotto il punto di vista della pulizia. Credo – continua Pasquale Mainardi – che sia una parte di cittadini a non essere predisposta all’osservanza di queste regole e anzi, credo che provi piacere a sporcare la nostra piazza”.

Il pensiero sul fossato

E sulla questione fossato dichiara: “Se chi butta le cose nel fossato le lasciasse a terra o sul muro di cinta del castello, farebbe meglio, poiché qualcuno quelle cose le toglierebbe. Sono disponibile comunque – conclude Mainardi – come attività, a dare la mia disponibilità a pulire ciò che viene sporcato e deturpato, quando ce n’è bisogno e se l’amministrazione ce lo permette. Tanto che io stesso ho già programmato un intervento di maxi pulizia, con un’ azienda specializzata e certificata per il 28 agosto, in tutta la piazza Doria.

Le parole del presidente Confesercenti Angri

“Anche la nostra associazione – afferma Severino – resta indignata per il comportamento incivile di chi deturpa in questo modo l’immagine della nostra città, creando problemi ai titolari delle attività che si trovano in piazza. Chiediamo decoro per Angri, e rispetto per i commercianti che con le loro attività mantengono vivo il centro cittadino e fanno di tutto al fine di indirizzare i giovani che frequentano i loro esercizi commerciali, ad un comportamento corretto.

La richiesta di Severino per un incontro congiunto

“Chiederò un incontro tra commercianti, amministrazione e istituzioni per trovare una soluzione definitiva al problema” – così si esprime il presidente della Confesercenti territoriale angrese, Aldo Severino.