Gragnano. Rubano dalla chiesa i fondi per le cure antitumorali di Dorita

Rubano dalla chiesa i fondi per aiutare Dorita, la giovane malata di tumore al seno. La donna deve subire una delicata e difficile operazione e sostenere cure onerose in Israele. Una catena di solidarietà in città si attivata per le coperture economiche per l’intervento. A renderlo pubblico sul social Facebook è stato don Emanuele Rosanova, parroco della chiesa del Corpus Domini di Gragnano: “Purtroppo devo denunciare un fatto deprecabile. Essendo la chiesa aperta, è stata asportata dall’altare la cassetta contenente le offerte. Fatto ignobile e spregevole”. I fondi, sottolinea don Emanuele, “servono a dar speranza a Dorita, di cui conosciamo lo stato di salute”.

La diagnosi

Dorita, vive da sei anni a Londra, racconta la battaglia contro il cancro sul suo profilo Instagram. La diagnosi è arrivata la scorsa estate, dopo una vacanza in Sardegna. Alcuni mesi prima aveva effettuato alcuni controlli per un gonfiore al seno sinistro, ma all’ecografia no sarebbe risultato nulla di preoccupante. Semplici “cisti benigne”, le avevano detto.









Il tumore

Il gonfiore non accennava a diminuire, al rientro a Londra Dorita ha fatto una nuova visita, dove le è stato diagnosticato un carcinoma mammario avanzato praticamente inoperabile, essendo triplo negativo, con diffusione ai linfonodi circostanti e metastasi al fegato, al pancreas e alle ossa.













L’appello

“Le aspettative di vita con il tumore più aggressivo e invasivo che si conosca, refrattario alla chemio tradizionale, sono piuttosto brevi. Una condanna a morte come questa non si può accettare passivamente alla sua età, con una vita ancora tutta da vivere”, si legge nel testo a corredo della raccolta di fondi online, a cui tutti possono partecipare con una propria donazione.