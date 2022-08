Soul Six. Il nuovo singolo estivo in uscita “What are you waiting for”

Parte dal borgo di Pontone in Scala una travolgente sorpresa che sta per far ballare tutta la Costiera Amalfitana. E’ in uscita, l’ultimo singolo e videoclip dei Soul Six, l’eclettico gruppo vocale campano.

In uscita il singolo estivo dei Soul Six, dedicato alla Costiera Amalfitana

Il coinvolgimento della Costiera Amalfitana

Parte dal borgo di Pontone in Scala una travolgente sorpresa che sta per far ballare tutta la Costiera Amalfitana. E’ in uscita il 7 agosto “What Are You Waiting For” l’ultimo singolo e videoclip dei Soul Six, l’eclettico gruppo vocale campano. Il brano è una freschissima song dance-elettronica che per tema e sonorità si qualifica a pieno titolo come un Inno Ufficiale della Costiera Amalfitana!

Una musica e un video coinvolgente

In musica ed immagini il brano incita all’impazienza di ritrovare la libertà e la pienezza nella nostra Divina Costa, un invito a tornare a vivere la bellezza di questi posti ameni. Il videoclip vede i sei artisti trascinare l’ascoltatore in un viaggio che abbraccia la costiera a partire da Capo D’Orso e culmina nella dimora storica di Palazzo Verone, alla guida di auto e moto d’epoca, in un crescendo ritmico accattivante e coinvolgente che mescola elementi “vintage” a modernità. Una vera e propria iniezione di colori e musica che restituisce un’immagine fresca e gioiosa del territorio, di una dimensione “globale” rinnovata e libera da ogni cliché. Una sonorità contemporanea di stimolo e richiamo per il turismo giovanile internazionale e nazionale di qualità. Palazzo Verone B&B, residenza storica di accoglienza turistica sita nel borgo medievale di Pontone di Scala, main sponsor del progetto, incarna infatti un’offerta altamente ambita da un segmento turistico internazionale molto dinamico e amante dell’escursionismo.

Un progetto importante e impegnativo

La visione del progetto è stata concepita a quattro mani da Michele Criscuolo, autore del brano e host di Palazzo Verone, e da Gianluca Marrazzo, produttore e arrangiatore. Nella storia narrata dal videoclip, le atmosfere di Palazzo Verone, sospese nella bellezza delle alture sul Golfo, fanno da scenario per l’incursione gioiosa e colorata dei protagonisti del videoclip, un gruppo di ragazzi rumorosi e variopinti che si incontrano quasi per “incidente” sulle strade della Costiera, e si ritrovano a convergere per caso proprio tutti verso la bellissima Dimora incastonata nel Borgo di Pontone, accolti da padroni di casa premurosi. La sapiente regia di Mario Rea ha catturato tutti gli attimi di questa storia che termina sull’arenile costiero, in un “hype” di emozioni nell’effervescente crescendo della canzone. I colori e i volti dei Soul SIx, impreziositi dai gioielli by MandalArt – Francesca Fusco, hanno movimentato per un giorno la Costiera, a bordo di un Maggiolone cabriolet e di una Vespa Anni ’60, entrambe fornite da Amalfivintage.

Le grandi collaborazioni del gruppo

Il brano si annuncia come l’ennesimo successo dei Soul Six, gruppo vocale ormai affermatosi come una delle realtà più interessanti del panorama musicale campano, grazie alla capacità di rinnovarsi ed instaurare collaborazioni artistiche stimolanti con grandi nomi del panorama musicale italiano. Dopo aver interpretato musica d’autore, jazz e soul, il gruppo per la prima volta si cimenta in una produzione pop elettronica su un brano inedito. Il gruppo è reduce da recentissime collaborazioni con Nino Buonocore, Tullio De Piscopo, James Senese e Stefano Di Battista, è stato insignito del premio Eccellenze del Territorio e ha al suo attivo un disco e numerosi singoli.

Aldo Severino