Aumatech, produzione di macchine per l’industria automobilistica

Aumatech, fondata nel 2011 da Luigi Ciancaglini, Marco Monaco e Luigi Tereo, è specializzata nella progettazione e costruzione di macchine per l’industria automobilistica.

Azienda di San Salvo (Chieti), ha sempre puntato sulla ricerca tecnologica per le sue apparecchiature dedicate alla produzione di parabrezza, lunotti, serbatoi carburante, componenti in plastica per gli esterni delle vetture e contenitori in materiale composito impiegate da case automobilistiche come Bentley, Volkswagen, Audi, Bmw e Fiat Chrysler in oltre 20 paesi del mondo.

Ogni macchina viene progettata e realizzata in sede e testata davanti al cliente, con la garanzia di installazione ed assistenza in qualunque nazione. Da sottolineare l’approccio eco-sostenibile: fin dalle fasi di progettazione è tenuta in considerazione la norma ISO50001 che mira alla riduzione dei consumi energetici ed allo smaltimento dei materiali esausti.

Sviluppate secondo la norma comunitaria 2006/42/EC, soggette alla Analisi di Rischio e certificate quando necessario, le apparecchiature sono atte a lavorare nella produzione JIS (Just in Sequence). Inoltre capaci di operare sia singolarmente (stand alone) che integrate in una linea di produzione, per la lavorazione e saldatura con diverse tecnologie (lama calda, infrarossi, vibrazione, ultrasuoni e laser) di prodotti in plastica per applicazioni nei settori automotive, elettrodomestici e consumer.

Aumatech offre servizi mirati garantendo personalizzazione sulle specifiche esigenze, offerte di linee complete, metrology service per misurazioni, test e collaudi, retrofitting su macchinari già esistenti e Computational Dynamics Fluid simulation (CFD).

Nel 2018 è stata lanciata una nuova serie di macchine di saldatura della plastica denominata ONE. Grazie all’esperienza nel settore del vetro per auto, Aumatech è in grado di fornire anche celle robotizzate per l’applicazione automatica di Primer e Cleaner su componenti in plastica. Attraverso l’utilizzo di sistemi di visione e guida robot, le macchine sono caratterizzate da alta cadenza produttiva e precisione di posizionamento.

L’impresa è inoltre specializzata nella produzione di macchine per curvatura e tempera di vetri speciali con il supporto di software di progettazione tridimensionale come CATIA, e software di simulazione fluido dinamica come CFD (Computational Dynamics Fluid simulation). Progetta anche soluzioni di assemblaggio per pacchi batteria e motori elettrici.