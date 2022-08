Incidenti lavoro: cade da implacatura, grave. E’ residente ad Angri

Incidente sul lavoro questa mattina nella frazione Monticelli di Olevano sul Tusciano, nel Salernitano. Un operaio di nazionalita’ rumena di 41 anni e residente ad Angri (Salerno), secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Battipaglia intervenuti sul posto, e’ caduto da una impalcatura facendo un volo di diversi metri e riportando fratture agli arti inferiori. Le cause di quanto accaduto sono in corso di accertamento.

Soccorsi

Il 41enne e’ stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasportato, in elicottero, all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. Non sarebbe in pericolo di vita, ed era cosciente al momento del ricovero, ma la prognosi resta riservata. Il manovale, regolarmente assunto, era impegnato nel cantiere di adeguamento sismico ed energetico dell’istituto scolastico comprensivo di zona. Intervenuto anche il servizio prevenzione infortuni dell’Asl Salerno. Informata la procura.

AGI