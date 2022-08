Pompei. Lavori progetto Eav, circoscritte due aree urbane

Il progetto Eav prevede, oltre ai 4 sottopassi in diverse vie della città, la costruzione di un parcheggio da 300 posti per i bus turistici alle spalle del Santuario, e di una pista ciclabile lunga 700 metri e larga 2, in adiacenza al nuovo asse viario.

I punti fermi

Il Consorzio Ferroviario Vesuviano ha rimodulato, dopo diversi ricorsi al Tar, il progetto Eav approvato dagli organismi amministrativi locali. In conclusione sono stati minimizzati gli espropri ma non è stata fermata la macchina organizzativa dell’iniziativa che risiede in Regione Campania ed Ente Autonomo Volturno e vede il Comune di Pompei su base esecutiva. Restano fermi anche i tempi preventivati in 2 anni per una radicale trasformazione urbanistica del lato occidentale della città di Pompei. Una cartellonistica sistemata davanti alla palazzina della Casa di riposo “Carmine Borrelli” e all’area parcheggi di via Fucci indica la prossimità dell’avvio dei lavori su due distinti versanti. Corre voce che gli operai, dovrebbero avviare il cantiere già dalla settimana entrante.

I sacrifici richiesti per il bene comune

Dal Palazzo fanno sapere alcune autorevoli fonti che un intervento urbanistico dal lungo sguardo deve necessariamente comportare qualche sacrificio per i privati. La riflessione riguarda principalmente la programmazione dell’intervento previsto in via Fucci, che dopo l’annullamento di parecchi espropri, non dovrebbe più lasciare lo spazio necessario a realizzare una gareggiata a doppio senso. “E’ una limitazione a cui cercheremo in ogni modo di trovare soluzioni alternative” – è la conclusione di autorevoli esponenti della maggioranza i quali, rimasti parzialmente delusi ma ancora determinati, fanno notare che gli interessi personali dovrebbero sempre assecondare il bene comune.

I ricorsi

Sono stati complessivamente una cinquantina i reclami avanzati “brevi manu”, tra privati cittadini e aziende private pompeiane di via Crapolla e via Fucci. Tra questi figurano una decina i ricorsi al Tar Campania, mentre il piano degli espropri prevede una sessantina di interventi. “Nonostante i ricorsi in tribunale amministrativo la macchina procede inesorabilmente” – è la precisazione che parte dal Palazzo, mettendo in depressione i cittadini impegnati ostinatamente nei comitati “no sottopassi” e quelli esasperati per la mancanza di parcheggi dopo la ristrutturazione di via Lepanto.

Il progetto

Il progetto, finanziato con 67 milioni di euro, risulta a carico dell’Ente Ferroviario. Oltre ai 4 sottopassi dai 30 ai 60 metri previsti in via Crapolla II, via Scacciapensieri, via Parroco Federico e via Nolana, il progetto Eav prevede la costruzione di un parcheggio da 300 posti per i bus turistici alle spalle del Santuario, e di una pista ciclabile lunga 700 metri e larga due in adiacenza al nuovo asse viario.

La nuova soluzione progettuale varata a seguito dei ricorsi prevede la modifica dei sensi di marcia e una soluzione in moduli, per i “tronchi stradali”, con intersezioni che interessano i collegamenti tra via Fucci e via Crapolla II.

La protesta

Un nuovo “No” della protesta organizzata si rivolge attualmente alla soluzione di parcheggio multipiano servita da strade a senso unico lungo il quartiere di via Fucci. Si pensa di risolvere il problema con una rotatoria per auto e bus. Idea partorita probabilmente dal sindaco di Pompei che sulle rotatorie ha costruito una carriera politica.

In conclusione resta solo da riferire che c’è ancora chi si ostina a pressare, e a sperare, per una soluzione alternativa e oramai tardiva di interramento di un tratto di rete Circumvesuviana, considerato che i fondi adesso sarebbero disponibili perché potrebbero arrivare dal Pnrr.