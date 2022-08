Sant’Egidio del Monte Albino. Rampa autostradale: lavori lumaca

Dallo squarcio visibile dalla strada appare chiaro che i lavori per la realizzazione della rampa in uscita di Angri Sud da Salerno dell’A3 sono rallentati. Lo scorso marzo il sindaco di Sant’Egidio del Monte Albino, Antonio La Mura, in una lettera indirizzata a Luca Cascone consigliere regionale e Presidente della IV Commissione Consiliare Permanente tentava di fare chiarezza sulla realizzazione della rampa autostradale in uscita da Salerno in località Pagliarone.

Una data disattesa

La Mura rassicurava che le opere di realizzazione della rampa di uscita dell’autostrada3 in direzione Napoli prevedevano l’ultimazione delle opere entro 240 giorni naturali e consecutivi, stimando che i lavori sarebbero stati completati entro il mese di luglio 2022. Siamo ad agosto ma la rampa ancora non è stata realizzata. I tempi sicuramente dono destinati ad allungarsi mentre il silenzio dell’amministrazione comunale non fa certo presagire a una celere conclusione dell’opera.

Luciano Verdoliva