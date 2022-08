Scafati. Laura Semplice 21° assessore, rileva le deleghe di Avagnano

Con decreto n. 49, il sindaco Cristoforo Salvati ha nominato in Giunta la consigliera del gruppo “Noi per Scafati”, Laura Semplice. L’avvocato rileva in toto le deleghe che sono state del revocato Gennaro Avagnano: Sport, Lavori Pubblici, Partecipate e Avvocatura.

Dopo un fulmineo passaggo all’opposizione, Semplice e Antonio Carotenuto sono rientrati in maggioranza grazie alla revoca di Avagnano, da loro richiesta, comportando il passaggo all’apposizione dei dissidenti Paolo Attianese e Antonella Vaccaro. Alla Semplice, eletta nel gruppo Lega, subentra Espedito Fontana.

AF