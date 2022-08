Scafati. Salvati senza maggioranza e lo spettro delle urne (video)

Scafati. Per l’amministrazione Salvati l’approvazione del bilancio previsionale è una montagna da scalare

Scafati. Salvati senza maggioranza e lo spettro delle urne

La guerra politica nel consiglio comunale di Scafati continua, salta ancora la nomina di Pietro Miraldi come presidente del collegio dei revisori dei conti. Ora per l’amministrazione Salvati l’approvazione del bilancio previsionale è una montagna da scalare, sperando che le norme in merito possano sopperire alla mancanza della figura cardine di revisione del prossimo documento contabile 2022-2024.









Maggioranza sempre più risicata

Rispetto lo scorso consiglio comunale del 26 Luglio Salvati e maggioranza raccolgono addirittura due voti in meno, con sole 10 preferenze.

Il servizio è di Alfonso Romano