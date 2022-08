Tragedia a Torre del Greco. Folgorato da una scarica elettrica nel vigneto.

Natale Scognamiglio 80enne di Torre del Greco e zio di un ex consigliere comunale, è stato rinvenuto ieri privo di vita, nel suo fondo agricolo in via Cavallo, nei pressi dell’uscita del casello autostradale, dove era intento a potare le viti.

La dinamica

Il corpo esanime si trovava vicino ad una scala, probabilmente utilizzata poco prima dell’incidente. Secondo le ipotesi al vaglio degli inquirenti l’anziano, perdendo l’equilibrio mentre si trovava sulla scala, per evitare di cadere, si sarebbe aggrappato istintivamente ai cavi dell’elettricità o accidentalmente li avrebbe urtati. Purtroppo è rimasto folgorato e al momento del ritrovamento aveva ancora le forbici in mano.

Sul posto i soccorsi, arrivati tempestivamente, hanno tentato invano di rianimarlo. Sul decesso è stata aperta un’inchiesta da parte della Procura di Torre Annunziata che ha sottoposto a sequestro il fondo agricolo al fine di ricostruire l’esatta dinamica