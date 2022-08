Angri. Giunta, parte lo svolgimento delle sedute in remoto.

Si svolgeranno on line i lavori degli assessori per discutere e approvare le delibere.

Via libera allo svolgimento in modalità telematica delle sedute di Giunta Comunale. Si svolgeranno on line i lavori degli assessori per discutere e approvare le delibere.

Nuova procedura a breve

La nuova procedura andrà in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione sull’albo pretorio, le convocazioni saranno effettuate da parte del Sindaco a tutti i componenti dell’organo. Tra le norme: lasciare accesa la videocamera per tutta la durata dei lavori. Sono alcune informazioni che vengono fuori dal nuovo regolamento per il funzionamento della Giunta appena approvato da sindaco e assessori.

Fino a oggi, infatti, a differenza di quanto avviene per il Consiglio comunale, che ha un proprio decalogo, le riunioni della Giunta non erano normate da un vero e proprio regolamento e ci si affidava a quanto previsto dal Testo unico degli enti locali.

Dopo la pandemia il cambio

Ma dopo la fase più difficile della pandemia, la situazione è cambiata e i comuni, secondo decreti, testi e regolamenti emanati dallo Stato proprio nel periodo Covid , hanno avuto la possibilità di poter svolgere in video conferenza le sedute di Giunta Comunale. Anche Angri dunque si è adeguata.

Aldo Severino