Per cause ancora in corso di accertamento, in uno scontro tra un'auto e una moto, è deceduto il centauro di 23 anni

Incidenti stradali: moto contro auto, muore un centauro 23enne

Ennesimo incidente stradale mortale ieri sera nel Napoletano. Circa alle 23.30 a Casavatore i carabinieri sono intervenuti in viale Guglielmo Marconi per un incidente stradale. Per cause ancora in corso di accertamento, in uno scontro tra un’auto e una moto, è deceduto il centauro di 23 anni di Arzano.

Decesso a seguito dell’impatto

Il personale del 118 intervenuto ha potuto solo constatarne il decesso. Il magistrato ha disposto il sequestro della salma, che si trova per l’autopsia all’obitorio dell’ospedale San Giuliano di Giugliano. (

AGI