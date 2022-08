Pioggia incessante nell’Agro. Monitorata situazione

Sarno. Nubifragio nell’Agro. A Sarno si accusano disagi per ciò che concerne la viabilità. Sebbene infatti non si riscontrino particolari problematiche lungo le strade principali, che sembrano lasciar defluire l’eccessiva acqua che si accumula lungo la carreggiata, nei sottopassi ed in periferia si riscontrano le criticità maggiori.

La viabilità a Sarno

Su cinque sottopassi interessati dal passaggio delle vetture, infatti, ben tre si sono allagati, rendendo il traffico davvero difficile. Stessa situazione in periferia, dove grandi pozzanghere celano un manto stradale non proprio regolare.

Le azioni di controllo

Massima allerta anche per ciò che concerne il controllo del territorio. La locale associazione di Protezione Civile infatti, si è subito attivata con ronde lungo tutto il perimetro cittadino, per tenere costantemente monitorata la situazione, e soprattutto, per tenere sotto controllo le condizioni delle zone montane e pedemontane, le quali al momento non destano preoccupazione, ma che, con una pioggia incessante potrebbero rivelarsi pericolose per l’accumulo di detriti o peggio ancora.

Carmela Landino