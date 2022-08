Pompei. Ministero della Cultura, la strategia mediatica di promozione dei musei statali

Le statistiche lusinghiere dei visitatori nel Parco Archeologico di Pompei, gli altri siti vesuviani e il complesso museale italiano della prima domenica ad ingresso gratuito del mese di agosto, gratificano il ministro della cultura Franceschini. Nel suo rituale comunicato, diffuso a margine della classifica delle presenze raggiunte dai direttori dei musei statali, ha annunciato il ritorno ai numeri pre-Covid.

Affollamenti ai siti archeologici. I pro e i contro

In questa ottica le file ai botteghini sono state considerate indice di interesse ai Musei. Si parla di popolo in festa commentando le attese sotto il sole delle folle di turisti richiamati dal “black Friday” della cultura museale italiana. In realtà gli affollamenti non fanno bene né alla fruizione della bellezza, né tantomeno alla tutela del patrimonio culturale, che nel caso dei musei archeologici richiede una maggiore attenzione a causa della fragilità e rarità dei reperti. A conti fatti le folle fuori controllo non giovano all’economia del territorio dei vari musei. Lo sanno bene gli amministratori pompeiani che chiedono da anni allo Stato un ristoro economico sui servizi, basato sul numero dei visitatori.

Le difficoltà dei custodi nell’attività di controllo

Ne deriva la considerazione che un’affluenza fuori norma di turisti per gli Scavi e per gli altri musei, rappresenta in primis un problema per i custodi. Infatti nel Parco Archeologico di Pompei in quella giornata gratis mantengono la stessa formazione numerica al controllo di aree molto estese dove, come predicano i sindacati, non è possibile prevenire comportamenti illegali ed atti di vandalismo, senza considerare i costi d’ordine pubblico e difesa dell’ambiente.

La cronaca di quelle giornate “particolari” ci ha oramai abituati, per quanto riguarda Pompei, agli scatti fotografici di “bravate”, in cui la città archeologica viene utilizzata come un qualsiasi spazio di libero divertimento, quasi un Luna Park. Selfie rimasti famosi hanno fatto il giro del mondo anche se, forse, per qualcuno, regalano anch’essi pubblicità gratuita a Pompei.

La politica ministeriale

Considerazioni del genere indussero il ministro M5S Bonisoli, nel corso del suo breve mandato durante il governo gialloverde, a limitare la portata del decreto Franceschini, di gratuità ma il politico toscano, targato PD, appena tornato in sella ha ripreso la politica ministeriale “ad effetti speciali” col richiamo di folle di visitatori attratte dall’ingresso gratuito ai musei statali abbinato alla strategia degli annunci shock di ritrovamenti di reperti eccezionali e la riapertura di siti annunciati come dimenticati.