Agropoli. Salvato un sub in difficoltà

Nel corso di una crociera operativa, i finanzieri a bordo del Guardacoste G.211 “Appuntato Gottardi”, in forza alla Sezione Operativa Navale di Salerno, hanno notato, nelle acque antistanti la località di Agropoli (SA), un sub sportivo, in evidente stato di difficoltà, chiedere aiuto in quanto ferito e sanguinante.

L’unità navale prontamente si è avvicinata al soggetto e, dopo averlo imbarcato, i militari hanno prestato i primi soccorsi, contattando, nel contempo, il personale sanitario del 118 per farlo confluire nel porto di Agropoli.

Il dispositivo sanitario, preallertato dall’unità navale della Guardia di Finanza, ha effettuato il trasporto del sub ferito verso il presidio ospedaliero di Salerno.

Attualmente, pur essendo ignoto il responsabile del reato di lesioni personali gravi ed omissione di soccorso, sono in corso le attività d’indagine incardinate sulla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania (SA) finalizzate ad individuare il colpevole.

Il soccorso prestato s’inquadra nella più ampia attività di polizia del mare demandata in via esclusiva alla componente aeronavale della Guardia di Finanza che assicura i servizi di ordine e sicurezza pubblica in ambiente marino, con una capillare presenza sul mare, garantendo in tal modo una sempre maggiore sicurezza a presidio non solo della legalità ma anche al servizio di chi ogni giorno usufruisce delle risorse marine.