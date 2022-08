Pagani. Il sindaco De Prisco fa chiarezza sulla società SAM (video)

Pagani. Il sindaco De Prisco fa chiarezza sulla società SAM

Pagani. Continua ad alta tensione il dibattito politico sulla società controllata del comune SAM, oggetto di critiche anche da parte dell’amministrazione De Prisco. Tanti cittadini negli ultimi mesi hanno denunciato sempre più situazioni di abbandono e degrado sul territorio di Sant’Alfonso, così come tante sono le immagini sui social di strade con presenza di rifiuti e spazi verdi non mantenuti a dovere. La rabbia si è subito rivolta nei confronti dell’ente incaricato alla cura del verde pubblico e alla gestione della raccolta urbana dei rifiuti: la SAM.











La SAM

Nata lo scorso anno dalla fusione di Pagani Ambiente e Pagani Servizi, la società controllata del Comune non sembra garantire alti standard igienici e di cura verso il territorio, nonostante gli importanti investimenti dell’amministrazione De Prisco nel restyling strutturale che vede come amministratore unico Mario Carpentieri e Aniello Giordano come direttore generale. Un triste dato che è stato parzialmente accolto anche dallo stesso sindaco di Pagani Lello De Prisco, che con estrema franchezza affronta la situazione nell’intervista.

Il servizio è di Alfonso Romano