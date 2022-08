Provincia. Strianese ritratta odg, Fratelli d’Italia lascia l’aula

Salerno. Seduta di consiglio provinciale movimentata, quella che si è svolta nella mattinata di ieri a Palazzo Sant’Agostino. Tra i vari punti all’ordine del giorno, infatti, doveva figurare anche quello che riguardava le criticità che vive non solo il “Villa Malta” di Sarno, ma anche il “Mauro Scarlato” di Scafati.

Il fatto

Tuttavia, non è proprio stato così, poiché il Presidente dell’Ente provinciale, Michele Strianese, ha deciso di “glissare” sull’argomento, per passare direttamente alle nomine che riguardano il Consorzio di Bacino.

A far luce sulla vicenda, i due consiglieri provinciali Sonia Alfano e Luca Maranca, afferenti al partito di Giorgia Meloni, i quali hanno espresso dichiaratamente il loro disappunto.

Le dichiarazioni di Alfano e Maranca

“Risulta chiaro che per la maggioranza del consiglio provinciale conta più la spartizione dei posti da occupare in Consorzio, piuttosto che il bene dei cittadini”, hanno dichiarato congiuntamente i due consiglieri. “Oltre al rifiuto da parte della presidenza di trattare delle tematiche così importanti, non abbiamo potuto non riscontrare una certa arroganza con cui questa maggioranza tratta le opposizioni, che chiedono di sapere quali saranno le sorti riservate agli ospedali dell’Agro sarnese – nocerino”.

La votazione

Secondo indiscrezioni, Strianese avrebbe “ritrattato” l’ordine del giorno poiché dai vertici del Partito Democratico non avrebbero gradito il voto dell’ultimo consiglio provinciale in materia sanitaria, espresso dai rappresentanti della Piana del Sele, e dunque si è proceduto con la votazione delle nomine, con l’appoggio anche di Lega e Forza Italia. I consiglieri afferenti a Fratelli d’Italia hanno invece lasciato l’aula.

