Censurate in Consiglio Provinciale le mozioni a tutela degli ospedali di Sarno e Scafati promosse dalla Lega

Salerno Provincia. Censura mozioni ospedali: l’ira di Del Sorbo

Censurate in Consiglio Provinciale le mozioni a tutela degli ospedali di Sarno e Scafati promosse dalla Lega. È la stessa Lega che punta il dito contro il Presidente della Provincia Michele Strianese. A farsi portavoce dell’imbarazzante situazione il consigliere provinciale della Lega Giuseppe Del Sorbo.

La censura in consiglio provinciale

“Durante il Consiglio Provinciale che si è tenuto questa mattina si è consumata l’ennesima vergogna a danno dei territori. Ho, invano, chiesto spiegazioni circa la mancata integrazione dell’ordine del giorno con le mozioni a tutela degli ospedali di Sarno e Scafati che ho presentato con i consiglieri di minoranza. Trovo vergognoso che ci venga impedito il diritto d’iniziativa che la legge ci consente, un atteggiamento grave e pericoloso che non ci permette di espletare liberamente le nostre funzioni. È chiaro che la confusa e nervosa maggioranza di centrosinistra ha dovuto eseguire ordini imposti dall’alto per cercare di nascondere la gestione fallimentare della sanità in Regione Campania” dice Del Sorbo.









L’impegno della Lega sulla delicata questione

“La Lega continuerà a fare la sua parte. Alta è l’attenzione sulla tematica da parte del nostro Consigliere regionale Attilio Pierro, del Responsabile Provinciale Sanità Antonio Trimarco e dell’intero coordinamento provinciale” conclude nella sua nota social Del Sorbo.

RePol