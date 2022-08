Sarno. Ospedale, Annunziata: “Canfora ha sottovalutato l’emergenza”

Ospedale a rischio chiusura. L’attenzione si sposta sulla politica locale e sulla discutibile gestione del caso. L’ex consigliere comunale Franco Annunziata non lesina critiche all’indirizzo del primo cittadino Giuseppe Canfora da sempre considerato uomo di rifermento nell’agro del governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca. Annunziata in un pubblico post sul social evidenzia la confusione politica circa la questione ospedale “Martiri del Villa Malta” e sulla situazione del personale. Evidenzia il silenzio dell’amministrazione comunale Canfora.

Il silenzio dell’amministrazione comunale

“Prima erano i medici dell’USCA, ora sono i pensionati. Quando si dice navigare a vista. Eppure non più tardi di 2 mesi fa, a dire del Sindaco, era tutto OK. È stata una grande sottovalutazione dell’emergenza soprattutto da parte di un operatore del settore. In tutta questa vicenda nessuno della maggioranza interviene, fatto altrettanto singolare. Tra 2 anni finisce l’era Canfora, la maggioranza che lo sostiene cercherà di ereditarne il ruolo ma come sempre è muta sui problemi seri della città. Li ho visti solo al concerto di Ricciardi e li vedrò con Clementino” conclude Annunziata.

RePol