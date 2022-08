Angri. Assunzioni al Comune: al via il Piano di fabbisogno di personale 2022/2024

Approvazione della delibera

È stato approvato in giunta comunale il piano triennale di fabbisogno di personale per gli anni 2022/2023/2024 che prevede l’assunzione a tempo indeterminato di 14 figure professionali, di cui: 2 unità da stabilizzazioni, 1 unità alla Polizia Locale dal Ripam (piano Riqualificazione Pubblica Amministrazione) e 11 unità da collocare nei diversi settori dell’ente.

Ultime assunzioni 15 anni fa

Un risultato importante e un passo in avanti decisivo per la riorganizzazione della macchina amministrativa del Comune di Angri, le cui ultime assunzioni risalgono almeno a 15 anni fa. Una boccata di ossigeno per l’organico dell’ente ormai decimato da questa situazione di stallo e dai pensionamenti che si sono susseguiti nel tempo.

Il lavoro dell’assessore Bonaventura Manzo

Finalmente Angri può beneficiare di un importante numero di assunzioni che certamente consentiranno maggiore efficienza nei servizi erogati al cittadino e nel supporto all’amministrazione, grazie all’importante lavoro profuso in questi mesi dall’Assessore al Personale Avv. Bonaventura Manzo ed all’apporto dei Dirigenti e dell’Ufficio Personale.

La dichiarazione del Sindaco

“Già da inizio Agosto, come previsto nel piano approvato, abbiamo incrementato l’orario di 7 dipendenti part-time che saranno a disposizione degli uffici a tempo pieno e avviato le procedure per le stabilizzazioni – dice il sindaco Cosimo Ferraioli – mentre dal primo settembre prenderà servizio la nuova unità destinata alla Polizia Locale.

Assunzioni mediante scorrimento di graduatorie

“L’auspicio – continua il sindaco – è che tutta la procedura prevista per le altre assunzioni nei diversi settori si concluda entro la fine del 2022, data la necessità di incrementare la pianta organica comunale più velocemente possibile. A tal proposito, e per ottimizzare la spesa pubblica, le assunzioni saranno effettuate mediante scorrimento di graduatorie di altri comuni e mobilità (obbligatoria e volontaria) come previsto dall’art.30, comma 1, del d.lgs. 165/2001 (TUPI) che disciplina l’istituto della mobilità volontaria prevedendo che “le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti […] appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento”.

“Con l’approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale il nostro obiettivo – conclude il sindaco Ferraioli – è sì quello di sostituire i pensionamenti e aumentare il numero di dipendenti per rendere più efficiente il lavoro dell’ente, ma anche quello di dare una nuova direzione e una migliore prospettiva futura all’intera macchina comunale”.