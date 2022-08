Angri. Auto in fiamme, paura a via Cervinia.

Fiamme avvolgono un'auto in via Cervinia. Non si segnalano feriti.

Grande spavento a via Cervinia dove un’autovettura in pochi minuti ha preso fuoco. Le fiamme hanno completamente avvolto il veicolo, per fortuna senza conseguenze sulle persone.

Sul posto sono stati immediatamente chiamati i soccorsi per domare le fiamme, e capire la dinamica dell’accaduto. Ad intervenire i vigili del fuoco provenienti dal distaccamento di Nocera Inferiore. Non si conoscono al momento le cause del rogo. L’incendio avrebbe potuto avere conseguenze piu gravi, ma fortunatamente non si segnalano né feriti, né danni se non la completa distruzione del veicolo.

Seguono aggiornamenti