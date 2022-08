Coltiva marijuana in casa, denunciato

La Guardia di Finanza di Salerno ha segnalato un uomo di Baronissi (SA), presso la cui abitazione è stata scoperta una coltivazione di marijuana.

Sulla base di alcuni input info-investigativi, le Fiamme Gialle si sono recate presso il domicilio dell’uomo, rinvenendo e sottoponendo a sequestro 6 vasi contenenti ciascuno una pianta di canapa indiana dell’altezza media di un metro, nonché un quantitativo (circa 35 grammi) di sostanza già liofilizzata.

Nella camera da letto dell’uomo era, invece, collocata una vera e propria “serra artigianale” adibita esclusivamente alla coltivazione ed alla produzione della marijuana, dotata di impianto di illuminazione e di areazione nonché di un termo-igrometro per la misurazione del livello di umidità, al cui intemo era presente una pianta di cannabis in piena infiorescenza.

Sono stati altresi rinvenuti due essiccatori, sui quali erano posti degli steli di piante di canapa, recisi in piccoli segmenti, unitamente ad un tritatore per la macina, un bilancino di precisone per la pesatura e numerosi flaconi di fertilizzante.

All’esito delle attivitâ di perquisizione, il responsabile, un quarantaquattrenne gia gravato da precedenti di polizia, anche in materia di detenzione e spaccio di droga, è stato denunciato a piede libero.