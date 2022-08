Due italiani rinvenuti privi di vita a New York.

E’ giallo sulla loro morte di due italiani: i corpi scoperti in una stanza d’albergo. Ancora frammentarie le notizie che arrivano dalla Grande Mela.

Le vittime

Luca Nogaris, 39 anni artigiano e Alessio Picelli 48, arredatore d’interni, entrambi originari di Rovigo, erano soci in affari. Pare si trovassero nella metropoli per lavoro e per valutare insieme un progetto.

Il ritrovamento

La macrabra scoperta è stata fatta in una stanza di albergo a New York. Il decesso è avvenuto nella giornata di ieri e oggi, come riportato da Ansa, è stato comunicato dal Consolato italiano al comando dei carabinieri di Rovigo.

Le indagini

Le indagini condotte dal NYPD, New York Police Department, sono in corso per chiarire le dinamiche del decesso. La polizia newyorkese non seguirebbe come pista principale quella di una morte violenta.