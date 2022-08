Scafati. Pioggia estiva e scarichi industriali: tornano gli allagamenti

Scafati, le forti precipitazioni estive diventano anche quest’anno occasione per disagi e sversamenti abusivi, la rabbia dei cittadini è incontenibile. Torrenti in centro città, esondazioni di acque marroni, odori sgradevoli il giorno dopo, quando i liquidi defluiscono e per le strade rimangono solo detriti e polvere. Il territorio della città di Scafati nel pomeriggio del 9 Agosto è stata assaltata da una vera e propria bomba d’acqua, con pioggia e vento durate poco meno di un’ora ma abbastanza per mettere in ginocchio le strade principali. Anche questa volta Scafati si è ritrovata spaccata in due da una linea d’acqua torrente che parte dai confini con Boscoreale in via Passanti arrivando nel centro storico della città in via Cesare Battisti. Oltre 2 kilometri di acqua alta che continuano ad essere un problema serio per le strade che aspettano ancora il collettamento fognario dopo i relativi lavori dell’ultimo anno. L’amministrazione del sindaco Cristoforo Salvati ha anche diffidato sul caso la Snam rete Gas, rea di intralciare con proprie infrastrutture i lavori, ma la questione non appare ancora evidentemente conclusa. Ad aggravare la narrazione del disagio ci pensa il fiume Sarno, che raccoglie nel territorio scafatese le acque piovane che portano con sé però detriti e opportunità per gli industriali, che approfittano dell’ingrossamento temporaneo delle acque per liberare qualsivoglia scarico industriale. A testimoniare il ritorno perpetuo di questa dinamica ci pensa via Nuova San Marzano, che proprio l’anno scorso finì agli onori delle cronache locali per i suoi allagamenti estivi a 40 gradi dovuti all’immissione eccessiva di acqua e terriccio industriale da parte delle aziende conserviere. Un fenomeno che venne denunciato dai residenti, i quali aggiunsero come in occasione delle piogge lo sversamento diventi incontrollato grazie al solito “camuffamento”. La politica sulla questione l’anno scorso si tirò i capelli a vicenda, arrivando però a stipulare un cronoprogramma di interventi atti alla risoluzione del problema. In particolare due sono stati gli interventi principali, il primo riguarda il collettamento fognario di parte dei canali con Poggiomarino e il secondo il dragaggio del Controfosso destro del Fiume Sarno, il rigagnolo che raccoglie le acque di via nuova San Marzano. Sono bastate due gocce, e tutti gli avanzamenti prodotti finora sono stati resi vani. Questo perché come testimoniano alcuni residenti “Si è visto proprio ad un certo punto una marea d’acqua divisa in colori, da un lato grigia ma “normale”, dall’altro lato rossa e più densa”, evidente prova del passaggio di fluidi industriali, formati perlopiù da acqua e resti della pulizia del pomodoro, che però pesano nelle condutture, arrivando ad intasarle e a favorire allagamenti. A riprova di ciò la coltre di polvere e bucce di pomodoro per strada, arrivando fino al controfosso destro, che per quanto possa esser pulito dal Consorzio di Bonifica finisce sempre per diventare una cloaca a cielo aperto.