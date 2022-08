Aeroporto Salerno: elicottero vigili del fuoco si schianta.

Tragedia sfiorata all'aeroporto “Costa d’Amalfi” nel corso di un’esercitazione su un elicottero in dotazione al IX Reparto volo dei vigili del fuoco di Salerno.

L’elicottero, ieri pomeriggio durante un’esercitazione, è precipitato al suolo mentre stava per alzarsi in volo.

La dinamica

Stando a una prima ricostruzione il conducente, affiancato da un istruttore dell’Aeronautica Militare, come riporta La Città, ha perso il controllo del velivolo che, probabilmente per un guasto tecnico, è precipitato al suolo. Tanto lo spavento per gli occupanti, scioccati anche gli altri caschi rossi presenti sul posto che hanno prestato i primi soccorsi.

Lieto fine

Per fortuna i malcapitati hanno riportato lievi ferite. Ad essere danneggiato solo il mezzo in dotazione ai vigili.

Si cerca ora di capire che cosa abbia provocato il malfunzionamento dell’elicottero e il conseguente schianto.