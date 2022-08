Eboli. Ladri sfondano parete. Svaligiato un centro gomme.

Colpo messo a segno dai malviventi per un valore di 30 mila euro. Rubati un autocarro e pneumatici per camion.

Non si arresta l’ondata di furti che sta attanagliando la Piana del Sele ed esasperando i cittadini. Questa volta il raid si è verificato ad Eboli.

La vittima

Ad essere svaligiata un’attività commerciale di rivendita gomme, “Il tuo gommista di fiducia” lungo la Strada Provinciale 30, nei pressi dell’uscita autostradale di Eboli. Scioccato e amareggiato il proprietario, per la razzia subita e la modalità di esecuzione furto.

L’esplosione

I malviventi sono entrati in azione nel cuore della notte e, dopo aver fatto esplodere una parete, si sono intrufolati dal bagno portando via un autocarro e una grande quantità di pneumatici per camion, per un valore di 30mila euro circa.

I danni

Gran parte della refurtiva è stata caricata su di un mezzo nascosto all’esterno dell’azienda e solo allo scattare dell’allarme i criminali si sono dileguati. Sul posto i carabinieri di Eboli e il proprietario del negozio che ha fatto l’amara scoperta.

Si cerca di risalire ai responsabili del furto anche se pare che le telecamere di videosorveglianza siano state danneggiate nell’esplosione.