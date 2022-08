Golfo di Policastro. Tromba marina mette in fuga i turisti.

Turisti e bagnanti messi in fuga da forti raffiche di vento. Tanto spavento, ma nessun ferito, nè danni agli stabilimenti.

Anche in Cilento e Vallo di Diano non accenna a diminuire il maltempo, caratterizzato da acquazzoni intensi e improvvisi con allagamenti e forte preoccupazione per il rischio idrogeologico. L’ultima notizia è di una tromba d’aria con epicentro il litorale di Policastro e Scario.

In pochi minuti fortissime raffiche di vento si sono registrate sulla spiaggia, provocando tanto spavento e scompiglio generale tra turisti e bagnanti che si sono dati alla fuga. Fortunatamente non si registrano danni nè alle persone, nè alle strutture balneari.

La protezione civile ha diramato un bollettino che proroga l’allerta meteo con codice giallo su tutta la Regione fino alla mezzanotte di domani, sabato 13 agosto.