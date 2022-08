Lutto a RTAlive. E’ venuto a mancare Aldo Ruggiero

Dolore all’interno della redazione di RTAlive, portale di notizie di Nocera Inferiore e agro nocerino sarnese, per la scomparsa di Aldo Ruggiero.

Il cordoglio di Manlio Torquato

“Addolorato per una morte assurda che colpisce un protagonista della comunicazione del nostro territorio. La scomparsa di Aldo Ruggiero, imprenditore di una delle principali testate on-line locali, RTAlive, e della comunicazione pubblicitaria territoriale, giunge inaspettata e doppiamente rattristante per come essa e’ maturata.

Il lavoro di Aldo ha accompagnato il lungo periodo del mio sindacato. E con lui non sono mancate vivaci occasioni di confronto nelle reciproche esigenze di chi fa impresa e di chi assolve ad una funzione pubblica.

Intelligente e buono, colpisce noi tutti questa fine che appariva scongiurata.

Alla famiglia Ruggiero – conclude Torquato – in particolare al figlio Roberto, e alla redazione di RTALive il mio più sincero cordoglio”.