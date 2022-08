Napoli. Arrestati padre e figlio con arsenale di armi in casa.

Un piccolo arsenale di armi in casa inclusa una spada da samurai e quasi duemila euro in contanti. Due incensurati napoletani, padre e figlio rispettivamente di 50 e 29 anni, sono stati arrestati dai Carabinieri del nucleo operativo del Vomero e della stazione di Napoli Marianella per concorso in detenzione e porto abusivo di armi e in attesa di giudizio sono stati ristretti in carcere.

I due intercettati da una pattuglia

I militari in pattuglia li hanno incrociati lungo Via Nicolardi, una strada alberata a pochi passi dai Colli Aminei, mentre viaggiavano in scooter e nel senso opposto. Il più giovane estrae una pistola e la lancia verso il marciapiede. I carabinieri bloccano il mezzo e recuperano l’arma mentre il figlio tenta la fuga prima di essere rintracciato pochi minuti più tardi nella sua abitazione del quartiere Materdei.

Un vero arsenale in casa

In casa oltre alla browning calibro 6.35 con matricola punzonata recuperata per strada, i carabinieri trovano 1 bastone telescopico, 6 coltelli di varie dimensioni, 1 spada giapponese, un pugnale seghettato, 1 pistola a salve senza tappo rosso, 1 kit di pulizia armi, 1 serbatoio per pistola calibro 6.35 mm, 1 fucile ad aria compressa e una valigetta con parti meccaniche di armi da fuoco. Nelle disponibilità di padre e figlio anche 1820 euro in contante.