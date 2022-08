Pompei. Sanzioni per infrazioni commerciali e violazioni codice stradale.

I Carabinieri della compagnia di Torre Annunziata hanno effettuato un servizio a largo raggio sulle principali vie di accesso al Parco archeologico di Pompei.

Le sanzioni

Sono stati sanzionati 4 autisti di taxi e Ncc per violazioni al codice della strada e alle ordinanze comunali che disciplinano il trasporto nell’area demaniale sottoposta speciale a tutela. Sanzionati anche 7 esercizi commerciali per l’occupazione abusiva di suolo pubblico in quanto i titolari avevano occupato lo spazio comunale con totem pubblicitari, tavolini e sedie per la consumazione di cibi e bevande.

Controlli dopo un increscioso episodio

L’azione di controllo arriva lo stesso giorno in cui i carabinieri intercettano un turista in giro per gli scavi di Pompei. Evento analogo si era verificato già in passato: infatti il 17 agosto di 2 anni fa, la foto di una turista su una domus romana fece il giro del mondo.

Turista in giro per gli scavi in scooter

Due giorni fa un altro episodio che ha destato meraviglia ma ha ricevuto puntuali giustificazioni e precisazioni dal Parco Archeologico di Pompei.

L’accaduto, in parte sconcertante, merita comunque di essere raccontato nel dettaglio. Nel pomeriggio del 10 agosto i militari beccano uno scooter che transitava all’altezza di “Porta Anfiteatro”, in sella un turista australiano che si è introdotto abusivamente nel Parco archeologico entrando da Porta Vesuvio.

Il turista 33enne fermato dai militari, ha manifestato la sua sorpresa appurando che c’era divieto d’ingresso ed ha chiesto scusa. Intanto aveva percorso un chilometro e mezzo all’interno degli scavi di Pompei anche se, come é stato poi spiegato, non ha arrecato alcun danno al patrimonio archeologico. Per l’uomo è scattata la denuncia per accesso abusivo in un Museo statale.